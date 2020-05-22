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Пандемия коронавируса нового типа

Авиакомпания "Россия" может начать бесплатно выдавать маски и перчатки пассажирам

На первых двух этапах снятия ограничений, согласно официальным рекомендациям, пассажирам будет необходимо носить защитные маски и перчатки, снимать которые во время полета запрещается

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") может начать бесплатно предоставлять маски и перчатки пассажирам в соответствии с новыми рекомендациями Росавиации, сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков.

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По его словам, компания получила методические рекомендации по введению противоэпидемиологических ограничений в самолетах и аэропортах. "Компания готова к выполнению всех рекомендаций, прописанных в этом документе", - подчеркнул Стариков.

"На данный момент компанией рассматривается вопрос о выдаче на бесплатной основе масок, перчаток и одноразовых антисептических салфеток тем пассажирам, которые при входе на борт самолета по тем или иным причинам их не имеют. При этом маска, в соответствии с рекомендациями Росавиации, выдается из расчета на три часа использования", - отметил представитель авиакомпании.

Ранее Росавиация и Роспотребнадзор выработали методические рекомендации, которые вводят противоэпидемиологические ограничения в самолетах и аэропортах. Снимать их предполагается в три этапа. На первых двух этапах пассажирам будет необходимо носить защитные маски и перчатки, снимать которые во время полета запрещается.

Кроме того, пассажирам запретят летать в верхней одежде, а посадка на борт будет производиться с учетом социального дистанцирования. При входе в самолет пассажирам будут измерять температуру (пассажиров с повышенной температурой на борт не допустят) и обрабатывать руки антисептическими салфетками.

Также запрещается передвигаться по салону самолета в течение полета (за исключением посещения туалета).

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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