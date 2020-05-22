Рубль укрепляется на фоне заявлений Набиуллиной о бюджетном правиле

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский рубль в ходе валютных торгов Московской биржи немного вырос по отношению к доллару США и евро после заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной об эффективности бюджетного правила.

По данным торгов на 13:17 мск рубль немного отыграл падение на старте торговой сессии и торговался на уровне 71,59 руб. за доллар и 78,02 руб. за евро.

К 13:30 мск курс доллара достигал 71,55 руб., а евро - 77,99 руб., что ниже отметки открытия сегодняшней торговой сессии.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции подчеркнула, что поддерживает позицию министра финансов РФ Антона Силуанова о неизменности бюджетного правила, которое доказало свою эффективность.

По действующему бюджетному правилу ЦБ ежемесячно покупает валюту для Минфина на дополнительные доходы от продажи нефти сверх базовой цены ($42,4 за баррель на 2020 год), которая направляется в Фонд национального благосостояния.