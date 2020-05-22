Дума приняла в I чтении законопроект о принципах господдержки инновационной деятельности

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на формирование единой системы принципов государственной поддержки инновационной деятельности.

Поправки предлагается внести в закон "О науке и государственной научно-технической политике". Как отмечают авторы инициативы, инновационная деятельность сопряжена с заведомо высокой вероятностью не достичь запланированного результата даже при соблюдении участниками всех необходимых условий и процедур. В связи с этим законопроект устанавливает, что при осуществлении венчурного финансирования инновационных проектов должна учитываться неопределенность рыночных, технологических перспектив их реализации, которые могут повлечь в том числе потерю финансовых и иных ресурсов.

В законопроекте закрепляются понятия "технологический проект", "венчурное и прямое финансирование инновационных и технологических проектов" и "институт инновационного развития". Авторы инициативы устанавливают, что господдержка инновационной деятельности может осуществляться в том числе через институты инновационного развития путем осуществления ими венчурного или прямого финансирования инновационных и технологических проектов. При этом источником средств для такого финансирования могут быть в том числе бюджетные средства.

Институты инновационного развития при предоставлении венчурного или прямого финансирования инновационных проектов, а также при предоставлении других мер господдержки, должны проводить необходимые экспертизы этих проектов как до начала их финансирования, так и в процессе их реализации и после завершения. При этом правительство РФ установит условия и допустимые формы господдержки инновационной деятельности, а также особенности определения целевого характера использования направленных бюджетных средств.

Кроме того, авторы инициативы отмечают, что оценка эффективности институтов инновационного развития и результатов инвестирования будет проводиться "по принципу интегральности и ретроспективности, который означает, что оценке подлежит достижение целевых и промежуточных, а также плановых (прогнозных) результатов инновационной деятельности с момента первоначального получения субъектом государственной поддержки средств государственной поддержки".

Принцип аудита

Как отметили в пресс-службе Минэкономразвития в пятницу, законопроект закрепляет принцип "аудита процесса" предоставления государственного венчурного финансирования и общие требования к методике оценки риска. Особенности принципа аудита правительство установит в отраслевом подзаконном акте, а также в актах, устанавливающих общие требования к правилам предоставления бюджетных средств. Так, правительство утвердит общие требования, в соответствии с которыми институты развития будут утверждать собственную методику.

Кроме того, авторы инициативы вводят аналогичный мировой практике принцип проведения оценки эффективности использования бюджетных средств при реализации инновационных и технологических проектов "по портфелю". "В соответствии с ним оценка венчурного фонда учитывает всю совокупность вложений во все проекты, а не каждый в отдельности. То есть венчурный фонд признается успешным, когда растет стоимость портфеля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Авторы инициативы уже разработали часть поправок, которые будут предложены к законопроекту во втором чтении, отметили в пресс-службе Минэкономразвития. В частности, в проекте предлагается закрепить "требование о положительности портфеля института инновационного развития в случае предоставления средств бюджета через взнос в их уставный капитал". Кроме того, предлагается также отказаться от термина "технологический проект" и расширить определение "инновационного проекта" в части возможности недостижения им экономического эффекта.