Банки за два месяца получили 1,8 млн заявок граждан на кредитные каникулы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские банки за два месяца получили 1,8 млн заявок на реструктуризацию кредитов от физических лиц и 122 тыс. заявок от компаний сферы малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщила в ходе онлайн-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Реструктуризация кредитов физических лиц - за два месяца всего в банки поступило 1,8 млн заявок. За последнюю неделю - 190 тыс., это меньше, чем на последней неделе апреля", - сказала она, отметив, что основная часть заемщиков уже приняла решение о том, нужны ли им кредитные каникулы, и подала обращения в банки.

Также, по словам Набиуллиной, банки получили за два месяца 122 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов от МСП, из них 15 тыс. - за последние две недели. "В отличие от кредитных каникул для граждан, здесь нет тенденции к снижению прироста обращений. Уровень одобрения в последние две недели практически не изменился и составил 74%. К настоящему моменту банки реструктурировали примерно 11% портфеля займов МСП - всех МСП, а не только МСП пострадавших отраслей - это 530 млрд рублей", - отметила глава Банка России.