ЦБ видит некоторое пространство для наращивания госдолга

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Банк России видит некоторое пространство для наращивания госдолга, но рассчитывать на него в долгосрочной перспективе не следует, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"При этом будут определенные корректировки, связанные со значительным недопоступлением нефтегазовых доходов в этом году и временными антикризисными мерами, которые необходимо финансировать. Это потребует некоторого увеличения заимствований по сравнению с первоначальными планами. При этом наша позиция - мы видим, что у нас есть некоторое пространство для наращивания долга, но рассчитывать на него долгосрочно не следует, и этот запас важно использовать только в таких экстраординарных обстоятельствах, как [те, что] сложились сегодня", - сказала Набиуллина.

Необходимое в текущей ситуации увеличение госдолга не будет критичным для РФ, считает глава регулятора.

"У нас есть потенциал для увеличения госдолга, поэтому мы можем его увеличивать. Темп увеличения госдолга - традиционно кажется, что он больше, чем обычно для нас, но не быстрее, чем в других странах. По нашим оценкам, то увеличение заимствований, которое необходимо для того, чтобы поддержать бюджетные расходы в этот сложный период, - оно не приведет к серьезному увеличению в целом объема госдолга. Даже после того, как будут увеличены заимствования, уровень госдолга в нашей стране останется одним из самых низких", - заявила Набиуллина.

По ее мнению, интерес инвесторов поддерживается уверенностью в том, что в РФ будет сохраняться устойчивая макроэкономическая политика.