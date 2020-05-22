В S7 пообещали обеспечить необходимый запас масок и перчаток на рейсах

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Авиакомпания S7 готова обеспечить необходимый запас масок и перчаток на рейсах авиакомпании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе S7. Ранее Росавиация и Роспотребнадзор разработали методические рекомендации по санитарным требованиям к полетам во время пандемии.

"Мы крайне внимательно относимся ко всем рекомендациям Роспотребнадзора и обеспечим достаточный запас средств индивидуальной защиты на борту рейсов S7 Airlines. В то же время мы надеемся, что и пассажиры будут проявлять ответственность и соблюдать предложенные рекомендации по личной защите: уже на территорию аэропорта нужно проходить в маске и перчатках", - отметили в авиакомпании.

Ранее Росавиация и Роспотребнадзор выработали методические рекомендации, которые вводят противоэпидемиологические ограничения в самолетах и аэропортах. Снимать их предполагается в три этапа. На первых двух этапах пассажирам будет необходимо носить защитные маски и перчатки, снимать которые во время полета запрещается.

Кроме того, пассажирам запретят летать в верхней одежде, а посадка на борт будет производиться с учетом социального дистанцирования. При входе в самолет пассажирам будут измерять температуру (пассажиров с повышенной температурой на борт не допустят) и обрабатывать руки антисептическими салфетками.

Также запрещается передвигаться по салону самолета в течение полета (за исключением посещения туалета). В интервью "Комсомольской правде" первый заместитель министра - руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что рекомендации уже вступили в силу.