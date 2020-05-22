В Роскачестве рассказали об опасности крадущих данные приложений

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Приложения, которые крадут пароли и персональные данные, могут загружаться даже в официальные интернет-магазины, говорится в сообщении Роскачества.

"Сначала хакеры загружают безобидные программы, выглядящие как фонарик или пасьянс, а уже потом с апдейтом добавляют к ним вирусное содержание", - поясняют в организации.

В связи с этим эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к бесплатному контенту даже из легальных интернет-магазинов, скачивать приложения с высоким рейтингом и обращать внимание на отзывы покупателей.

Опасные ссылки и смартфоны

Среди других способов, которыми пользуются мошенники, Роскачество называет рассылку смс-сообщений от имени реальных контактов. В этих сообщений могут быть ссылки, перейдя по которым есть риск установить на свой смартфон вирус. Тематически эти ссылки связаны с повесткой дня - сегодня это все, что касается COVID-19, удаленной работы и экономического кризиса.

В Роскачестве не рекомендуют переходить по подозрительным ссылкам, так как они могут быть использованы мошенниками для заражения гаджета вирусом. Например, не стоит открывать письмо с вложением от неизвестного пользователя. А если вы получили ссылку от знакомого человека, то стоит сначала следует убедиться, что именно этот человек ее прислал.

Злоумышленники способны заразить смартфон жертвы вирусом при скачивании программы из пиратского источника. Как правило, с этой целью используется бесплатный контент, например, игры или файлы на торрент-трекерах.

Существуют вирусы, которые со смартфона жертвы рассылают смс-сообщения на платные номера. Например, некоторые банки позволяют производить финансовые операции с помощью команд в смс-сообщениях. Мошенники используют вирусы и самостоятельно отправляют подобные команды, переводя деньги злоумышленникам.

Кроме того, вредоносное ПО рекламного характера может предустанавливаться на смартфоны малоизвестных компаний, поэтому специалисты не советуют покупать такие гаджеты. Особенно не рекомендуется делать покупки на китайских онлайн-площадках, а также покупать смартфоны с рук - они могут быть заведомо заражены вредоносным ПО и почти наверняка "разлочены" (перепрошивка, получение root-прав), а значит, уязвимы для кибератак.

При установке нового приложения на смартфон эксперты советуют внимательно читать положения о том, какие права оно запрашивает, и анализировать, для чего они нужны.

"Главная рекомендация, которую дает Центр цифровой экспертизы Роскачества, - не концентрировать всю свою жизнь в одном устройстве, иначе вместе с доступом к устройству могут "утечь" и все ваши секреты", - отмечает замглавы Роскачества Илья Лоевский.

В Роскачестве рекомендуют установить на смартфон антивирус и регулярно его обновлять, а также обновлять операционную систему устройства, чтобы защитить гаджет от вредоносного ПО.

Звонки из банков и фальшивый Wi-Fi

Еще один популярный способ мошенничества - звонки под видом представителей банка с целью выманить у человека конфиденциальную информацию или вынудить совершить денежный перевод - напрямую или опосредованно, через установку "фирменного приложения", которое крадет деньги.

"Если вам позвонили люди, представившиеся службой безопасности банка, не сообщайте им никакой важной персональной информации, а лучше завершите разговор и сами позвоните в банк по номеру, указанному на обороте вашей карты. Помните, что банк никогда не запросит у вас CVC-код и код из смс", - подчеркивают в Роскачестве.

Кроме того, практикуется создание фальшивых Wi-Fi-сетей для общественного пользования. Если владелец смартфона подключается к такой сети и посещает сайт, то злоумышленник получает доступ к логину и паролю жертвы на этом сайте, а также возможность действовать на нем от имени обладателя смартфона.

В связи с этим специалисты советуют избегать общественных сетей Wi-Fi, особенно не защищенных паролем, а также настоятельно не рекомендуют пользоваться таким Wi-Fi для доступа в мобильный банк.

"Не вводите номер карты нигде, кроме как на официальных и известных интернет-площадках для покупок. По возможности вводите пароли, особенно в банковские приложения, вручную, а не оставляйте их "запомненными" устройством", - отмечают в Роскачестве.