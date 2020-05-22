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Набиуллина не видит веских причин для создания в России Фонда плохих активов

По словам главы ЦБ, такие банки-фонды создаются только тогда, когда плохие долги накапливаются в таком объеме, который может создавать риски финансовой стабильности для системы в целом

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не видит веских причин для создания в России Фонда плохих активов, которому банки могли бы временно продать образовавшиеся плохие долги с обязанностью обратного выкупа. Об этом она сообщила в ходе онлайн пресс-конференции.

"Пока нет веских причин, чтобы думать именно о создании банка, фонда плохих активов", - пояснила она.

По словам Набиуллиной, международный опыт показывает, что такие банки-фонды создаются только тогда, когда плохие долги накапливаются в таком объеме, который может создавать риски финансовой стабильности для системы в целом. ЦБ предпринимает меры, чтобы снизить риски возникновения такой ситуации.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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