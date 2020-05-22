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ЦБ допустил расширение условий для предоставления кредитных каникул по автокредитам

Регулятор отметил низкий уровень одобрений по автокредитам в России

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. ЦБ РФ допускает возможность расширения условий для предоставления кредитных каникул по автокредитам, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"[Уровень одобрений в РФ] низкий по автокредитам. Если и обсуждать, то по автокредитам. Если правительство будет готово обсуждать, можно тогда смотреть, как это лучше делать - предоставлять каникулы исходя из остатка задолженности (это потребует изменений в законодательство), либо просто повышать первоначальную сумму долга", - сказала она.

Говоря о кредитных каникулах по овердрафту, то ЦБ направил кредитным организациям информационное письмо, разъясняющее, что такие каникулы должны предоставляться по закону и физическим, и юридическим лицам.

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РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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