Генбанк сможет открывать эскроу-счета

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Правительство России разрешило Генбанку в Крыму работать с эскроу-счетами, на которых хранятся деньги дольщиков до введения новостройки в эксплуатацию, следует из постановления, опубликованного в пятницу на портале правовой информации.

"Определить, что акционерное общество "Генбанк" соответствует требованиям, которым <…> должны соответствовать уполномоченные банки и банки, которые имеют право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве", - говорится в документе.

Минстрою России поручено уведомить Банк России о принятом кабмином решении.

Правительство РФ утвердило критерии для банков, участвующих в жилищном строительстве по новой системе, в июне 2018 года. В настоящий момент, согласно данным ЦБ РФ, перечень банков, соответствующих требованиям для открытия счетов эскроу, включает 93 кредитные организации.

Генбанк создан в 1993 году (ранее - МНБанк). С 2015 года он на 50% принадлежит властям Крыма и Севастополя. Стал первым российским коммерческим банком, который начал работу в Крыму после воссоединения с Россией в марте 2014 года.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.