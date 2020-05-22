Комитет СФ поддержит принятый Думой закон о праве расторгать договоры аренды без штрафов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержит доработанную версию закона, одна из норм которого дает право пострадавшим в условиях пандемии коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций, сообщил ТАСС в пятницу глава комитета Андрей Кутепов.

Ранее сенатор направил в Госдуму поправку, в которой предложил исключить из принятого в первом чтении законопроекта пункт о праве пострадавших в условиях пандемии компаний в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций, так как рынок аренды коммерческой недвижимости находится "на грани тяжелейшего кризиса".

"Считаем принятую версию более сбалансированной, чем в первом чтении, так как сужен круг арендаторов, которые могут воспользоваться предложенным механизмом. Кроме того, в отношении арендодателей, предоставивших отсрочку по арендной плате, сейчас тоже предусмотрены меры поддержки, комитет будет поддерживать", - сказал Кутепов.

При этом он отметил, что ряд положений в предложенных ко второму чтению поправках не нашел отражения в конечной редакции.

Госдума в пятницу приняла закон, одна из норм которого дает право пострадавшим в условиях пандемии предприятиям малого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций. Такое право будет возникать только после отказа арендодателей от снижения платы, при этом обеспечительный платеж арендатору возвращаться не будет.

Законопроект вызвал споры между арендаторами и арендодателями. Ко второму чтению в него были внесены поправки, которые, по мнению главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, сделали документ сбалансированным. Согласно документу, принятому в первом чтении, предполагалось, что право на одностороннее расторжение договора без взимания плат получил бы любой арендатор (не только малый и средний бизнес), потерявший более чем 50% ежемесячных доходов с момента введения в регионе в 2020 году режима повышенной готовности или ЧС. При этом обеспечительный платеж подлежал бы возврату.