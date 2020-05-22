Минпромторг поможет с допуском в Россию иностранных специалистов по маркировке лекарств

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минпромторг организовал помощь в получении разрешений для въезда в Россию иностранных специалистов по маркировке лекарств для наладки необходимого оборудования. Об этом в пятницу в ходе онлайн-конференции "Экономика вируса. Фармрынок на передовой" заявила замдиректора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Елена Денисова.

"К нам направляют компании обращения с фамилиями, именами, паспортными данными сотрудников иностранных государств, которых необходимо пригласить, мы направляем это все в Федеральную службу безопасности для того, чтобы разрешить въезд таких специалистов", — заявила она, отметив, что сейчас вопрос является решаемым, несмотря на действующие ограничения из-за коронавируса.

По ее словам, критических вопросов с налаживанием маркировки на производственных площадках сегодня нет.

В России с 1 октября 2019 года стала обязательной маркировка лекарств из перечня семи высокозатратных нозологий, с 1 июля 2020 года она станет обязательной для всех лекарства. Оператором национальной системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий. В настоящее время в системе мониторинга движения лекарственных препаратов зарегистрировано более 61 тыс. участников.