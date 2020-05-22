Город Даньчжоу на Хайнане готов предоставить тысячи вакансий иностранным специалистам

ХАЙКОУ /Китай/, 22 мая. /ТАСС/. Власти города Даньчжоу в южной китайской провинции Хайнань наладили механизм привлечения профессиональных кадров со всего мира для работы в различных областях, и получили с конца марта резюме от 16 тыс. претендентов. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Город Даньчжоу активно принимает участие в реализации проекта строительства на Хайнане пилотной зоны свободной торговли, для чего местным компаниям необходимо привлекать хороших специалистов. Высококвалифицированным кадрам из-за рубежа предлагаются вакансии в таких сферах, как туризм, организация конгрессов и выставок, медицинское обслуживание, образование и по многим другим направлениям, где есть недостаток в опытных кадрах.

По данным портала, в общей сложности 61 компания в Даньчжоу предлагает более 6,9 тыс. вакансий, 1,3 тыс. из которых - с годовой заработной платой от 100 тыс. юаней ($14 тыс.) до 300 тыс. юаней ($42 тыс.) и 157 рабочих мест с зарплатой от 300 тыс. до 800 тыс. юаней ($112 тыс.). Более 800 тыс. юаней годовой зарплаты предлагают на трех руководящих позициях в местных компаниях.

Привлечение высококвалифицированных кадров является частью программы по построению на острове пилотной зоны свободной торговли и свободного торгового порта с китайской спецификой. Ранее власти провинции объявили о том, что Хайнань готов предложить иностранным специалистам порядка 30 тыс. вакансий. В основном речь идет о таких сферах, как образование, здравоохранение и туризм. Высококвалифицированные кадры провинции требуются для работы и в индустриальных парках.

Согласно официальным данным, к концу 2019 года ключевыми предприятиями на Хайнане было принято на работу свыше 860 тыс. специалистов высокого уровня как из других регионов страны, так и из-за рубежа.