Банк России поддержал увеличение штрафов для МФО за нарушения при взыскании долгов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Банк России поддержал внесение изменений в "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (КоАП) в части усиления ответственности МФО за нарушения при взыскании просроченной задолженности, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

"Банк России поддержал внесение изменений в КОАП, где планируется усиление ответственности МФО за нарушения при взыскании просроченной задолженности. Для них будут установлены штрафы такого же размера, как и для коллекторов", - говорится в сообщении.

В настоящий момент штрафы для коллекторских агентств составляют 50-500 тыс. руб. При этом штрафы для остальных участников рынка, если работа по возврату просроченной задолженности не является их основным видом деятельности, составляют 5-50 тыс. руб. для физлиц, 10-100 тыс. руб. для должностных лиц и 20-200 тыс. руб. для юрлиц.

Также в пресс-службе отметили, что сейчас при участии Банка России Минюст РФ разрабатывает законопроект, совершенствующий требования к кредиторам и коллекторам при взыскании долгов с граждан.

В ЦБ добавили, что за последние годы регулятор значительно ужесточил регулирование рынка микрофинансов и в последнее время число жалоб на МФО по поводу взыскания просроченной задолженности снижается. Банк России продолжит работу над ужесточением законодательства в отношении нелегальных кредиторов и коллекторов, так как гражданам часто бывает трудно определить, кто требует от них долг. "Поэтому для Банка России важно бороться с теневым сектором, а не выдавливать туда заемщиков, запрещая микрофинансовые организации", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время Минюст разрабатывает законопроект, направленный на корректировку норм об административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Минюст намерен внести изменения в статью 14.57 КоАП, чтобы усилить административные санкции за неправомерное взыскание задолженности, в частности повысить штрафы.