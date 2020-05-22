Путин поручил подготовить новые рекомендации по открытию экономики и по борьбе с COVID-19

"Прошу коллег из правительства подготовить дальнейшие рекомендации, связанные и с преодолением самой коронавирусной инфекции, по дальнейшим мероприятиям по борьбе с COVID-19 и, конечно, нам нужны рекомендации специалистов по поводу того, как мы будем восстанавливать нормальную жизнь в стране, что мы будем делать в ближайшее время с открытием экономики, какими темпами и по каким направлениям нужно двигаться", - сказал глава государства на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. "Жду доклада в самое ближайшее время", - поручил Путин.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровело 99 825, умерли 3 249. На нынешнем совещании президент констатировал, что ситуация с распространением коронавируса в РФ в целом стабилизировалась, наблюдается позитивная динамика, хотя пока и неустойчивая.