{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Путин поручил подготовить новые рекомендации по открытию экономики и по борьбе с COVID-19

Президент отметил, что ждет доклада в самое ближайшее время

НОВО-ОГАРЕВО, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ждет новых рекомендаций специалистов по открытию экономики.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Прошу коллег из правительства подготовить дальнейшие рекомендации, связанные и с преодолением самой коронавирусной инфекции, по дальнейшим мероприятиям по борьбе с COVID-19 и, конечно, нам нужны рекомендации специалистов по поводу того, как мы будем восстанавливать нормальную жизнь в стране, что мы будем делать в ближайшее время с открытием экономики, какими темпами и по каким направлениям нужно двигаться", - сказал глава государства на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. "Жду доклада в самое ближайшее время", - поручил Путин.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровело 99 825, умерли 3 249. На нынешнем совещании президент констатировал, что ситуация с распространением коронавируса в РФ в целом стабилизировалась, наблюдается позитивная динамика, хотя пока и неустойчивая.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
Международная группа компаний "Содружество" станет участником САР в Калининграде
Регистрация должна завершиться до конца текущего года
Читать полностью