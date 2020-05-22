Байден считает, что до восстановления экономики США еще далеко

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. США предстоит долгий путь до завершения экономического кризиса, вызванного ограничениями из-за пандемией коронавируса нового типа, и до полного восстановления экономики. Такое мнение высказал в пятницу в эфире телеканала CNBC бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в США в ноябре выборах главы государства.

"Насколько я представляю себе ситуацию в настоящий момент, нам предстоит пройти еще долгий путь до восстановления", - отметил он. По оценке Байдена, программа стимулирования экономической активности, принятая администрацией президента США Дональда Трампа, "лишь ухудшает положение вещей". "Идея вернуть людей на работу реально воплотится только тогда, когда мы начнем инвестировать в Америку и ее инфраструктуру не только для того, чтобы конкурировать с Китаем, но и с остальным миром", - продолжал политик.

Бывший вице-президент напомнил, что малые и средние предприятия обеспечивают большую часть рабочих мест в США, и посетовал на то, что этот сегмент бизнеса, в отличие от авиакомпаний и автомобилестроительных гигантов, практически ничего не получает в рамках упомянутой выше программы стимулирования. "Не существует причин, которые мешали бы ей (администрации Трампа - прим. ТАСС) совмещать оба направления поддержки", - пояснил Байден.

Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из предвыборной борьбы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, отвечая в четверг на вопрос газеты The Washington Post, допустил возможность того, что двузначный показатель безработицы в США может сохраниться до президентских выборов в начале ноября. По данным бюджетного управления Конгресса США, в третьем квартале ВВП страны увеличится на 21,5%. Управление ожидает, что уровень безработицы в третьем квартале составит 15,8%.