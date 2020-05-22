В России в 2028 году начнут серийное производство авиадвигателей ПД-35

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Серийный выпуск авиадвигателя большой тяги ПД-35 должен начаться в 2028 году, говорится в материалах пресс-службы администрации губернатора и правительства Пермского края (на территории края находится завод "ОДК-Пермские моторы", головной изготовитель двигателей).

"Серийное производство двигателя должно начаться в 2028 году", - отмечается в материалах.

В дальнейшем на базе универсального газогенератора планируется создать семейство газотурбинных двигателей различного авиационного и наземного применения с тягой до 50 т.

ПД-35 (перспективный двигатель тягой 35 т) - проект российского двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги (с тягой на взлете от 33 до 40 т). Общий объем инвестиций в проект ПД-35 составил 180 млрд рублей. Головной разработчик - "ОДК-Авиадвигатель", головной изготовитель - АО "ОДК-Пермские моторы". Предполагается, что двигатель будет устанавливаться на российско-китайский самолет CR929 и на Ил-96-400М.