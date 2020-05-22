Украина считает необходимым возобновить импорт электроэнергии из России после карантина

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Украина рассчитывает возобновить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии после снятия карантина в стране. Об этом заявил председатель Национальной комиссии государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины Валерий Тарасюк.

"Мы смотрим на импорт как на элемент конкурентной среды. Мера по его ограничению была вызвана исключительно кризисом в связи с пандемией COVID-19. После преодоления кризиса я считаю необходимым разрешить импорт для обеспечения конкуренции", - сказал Тарасюк в интервью украинскому изданию "Бизнес.Цензор", отвечая на вопрос о возможности возобновления импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

Тарасюк пояснил, что возобновление поставок "особенно важно для высококонцентрированного рынка генерации" Украины.

Осенью 2019 года, после четырехлетнего перерыва, Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ. Размер пошлины для российской электроэнергии составлял 2%. Первая поставка была отображена на сайте "Укрэнерго" 1 октября прошлого года. В первом квартале 2020 года на Украину из РФ было поставлено 53,4 млн кВт*ч, а из Белоруссии - 149,6 млн кВт*ч. 8 апреля импорт электроэнергии из России и Белоруссии прекращен на период пандемии коронавируса.

Карантин в связи с распространением коронавируса на Украине введен 17 марта. Его завершение, согласно распоряжению правительства, запланировано 22 июня.