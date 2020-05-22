Чебоксары перейдут на новый метод тарифообразования в теплоснабжении

ЧЕБОКСАРЫ, 22 мая./ТАСС/. Власти Чувашии подписали соглашение с компанией "Т Плюс" о переходе Чебоксар на новый метод тарифообразования в теплоснабжении ("альтернативная котельная"), сообщает в пятницу пресс-служба правительства республики.

Метод "альтернативной котельной" предполагает формирование тарифа на долгосрочный период (на 10 лет и более). Инвестор и местные власти просчитывают изначально затраты, необходимые вложения в инфраструктуру, после чего устанавливается верхнее значение тарифа, при этом фактическое может быть ниже. Планируется, что "Т Плюс" может вложить до 15 млрд рублей в модернизацию системы теплоснабжения Чебоксар.

"Объединяя наши усилия, мы ставим перед собой цель кардинально изменить ситуацию как в самой генерации, в системе доставки тепла до потребителей, а главное надежности этого процесса, комфорте и удобстве для населения. Важно, чтобы для населения была прогнозируемая и доступная цена", - цитирует пресс-служба слова врио главы республики Олега Николаева.

По его словам, до 2045 года инвестиции в развитие теплоснабжения столицы Чувашии могут достигнуть 12,6 млрд рублей. Основная часть инвестиций будет направлена на модернизацию квартальных сетей, обновление муниципальных котельных, а также реконструкцию 32 центральных тепловых пунктов, четырех насосных станции, строительство трех блочно-модульных газовых котельных, автоматизацию 33 котельных МУП "Теплосеть". Также будет реконструировано 60 км магистральных тепловых сетей "Т Плюс".

"Т Плюс" обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Под управлением группы находится 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов "Т Плюс" составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал/ч.