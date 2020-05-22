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Пандемия коронавируса нового типа

Нижегородские МСП получат 600 млн рублей на зарплаты сотрудникам

Средства получат 16,5 тыс. компаний

ТАСС, 22 мая. Предприятия малого и среднего бизнеса Нижегородской области, а также индивидуальные предприниматели, пострадавшие в период пандемии коронавируса, получат выплаты на общую сумму в 600 млн рублей из федерального бюджета для обеспечения заработной платой своих сотрудников. Об этом сообщает в пятницу региональное правительство.

"Более 600 млн рублей федеральных субсидий на выплату зарплат получат нижегородские предприятия", - говорится в сообщении.

Выплаты получат 16,5 тыс. компаний, которые подтвердили, что сохранят рабочие места и обеспечат все социальные обязательства. Сейчас уже идет прием заявок для выплат заработный платы за апрель, который продлится до конца мая. С 1 июня по 1 июля будут приниматься заявки для выплат зарплат за май.

Для предпринимателей также предусмотрена поддержка из регионального бюджета. Для бизнеса предусмотрены субсидии для выплаты страховых взносов за сотрудников. Помощь могут получить и индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников, в том числе на оплату услуг ЖКХ.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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