АСИ: законопроект о принципах господдержки инноваций поможет технологическому развитию РФ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Принятие Госдумой законопроекта о принципах господдержки инновационной деятельности будет способствовать технологическому развитию России. Такое мнение высказала в пятницу ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Госдума на пленарном заседании 22 мая приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на формирование единой системы принципов господдержки инновационной деятельности. В нем закрепляются понятия "технологический проект", "венчурное и прямое финансирование инновационных и технологических проектов" и "институт инновационного развития".

"Принятие поправок повысит шансы прорывных, но рискованных проектов получить поддержку государства, что будет способствовать технологическому развитию России в ближайшие годы", - сказала Чупшева.

Предложения, позволяющие институтам развития активнее финансировать перспективные, прорывные технологические проекты, были подготовлены с опережением установленных сроков, отметил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. "Ведь права финансовых организаций на риск в этой сфере до этого фактически не было, но необходимость в такого рода нормативных документах сегодня колоссальная с учетом сложившейся в России и в мире экономической ситуации", - прокомментировал он законопроект.

Предпосылки законопроекта

Президент РФ Владимир Путин в 2019 году дал поручение разработать механизмы предоставления "права на риск" при осуществлении венчурных инвестиций. АСИ сформировало рабочую группу из ключевых игроков сектора и институтов развития. Предложения этой рабочей группы легли в основу разработанного Минэкономразвития законопроекта.

В ходе послания Федеральному собранию 15 января текущего года Путин заявил, что "на основе лучших мировых стандартов следует настроить механизмы государственной поддержки инструментов прямого и венчурного финансирования". Он отмечал, что у технологического предпринимателя должно быть право на риск, чтобы неудачная реализация идеи автоматически не означала нецелевое использование средств с последующим возможным уголовным преследованием.

Путин 24 января поручил правительству внести до 1 июня в нормативно-правовые акты изменения, устанавливающие допустимый уровень финансовых рисков тех институтов развития, которые осуществляют венчурное финансирование высокорискованных технологических проектов с использованием бюджетных средств.