МЭР предупредил туроператоров о внеплановых проверках в случае занижения цен на 30%

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Заниженные на 30% от среднерыночных цены на туры могут послужить поводом для проведения внеплановой проверки деятельности туроператора, следует из проекта приказа министра экономического развития Максима Решетникова, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом устанавливаются индикаторы риска, используемым как основание для внеплановых проверок при осуществлении государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

К таким индикаторам, согласно документу, относится "установление туроператором стоимости турпродукта на 30 и более процентов ниже в сравнении со средней рыночной стоимостью аналогичного турпродукта".

Кроме того, если в интернете появится информация, что туристу был оказан комплекс услуг по перевозке и размещению по договору о реализации турпродукта юридическим лицом, не состоящим в едином реестре туроператоров, это также может стать поводом для проверки, отмечается в проекте приказа.