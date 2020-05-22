Правительство Москвы выплатило 2,66 млрд рублей коммерческим перевозчикам за I квартал

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Столичное правительство вовремя выплатило коммерческим перевозчикам 2,66 млрд рублей за перевозку пассажиров за первый квартал текущего года. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Правительство Москвы вовремя выплатило за январь - март 2,66 млрд рублей перевозчикам, работающим по госконтрактам, за выполненную транспортную работу по перевозке москвичей. По условиям контрактов у нас есть возможность обеспечить непрерывность и сохранение уровня выплат вне зависимости от возникновения различных нештатных ситуаций", - рассказал Ликсутов по итогам видеосовещания в столичном департаменте транспорта с перевозчиками, работающими с городом по госконтрактам.

По словам заммэра, объем выплат был увеличен почти на 10,4 млн рублей по сравнению с январем - мартом 2019 года. "Объем транспортной работы не только не уменьшился, но увеличился на 5% за счет роста числа выполненных рейсов. Поэтому выросли выплаты на 10,375 млн рублей по сравнению с январем - мартом 2019 года", - уточнил Ликсутов.