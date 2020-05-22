В кабмине заявили, что финансирование отстающих регионов корректировать не планируется

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год по программам индивидуального развития десяти регионов с наиболее низкими социальными показателями, пока не планируется корректировать. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Во вторник президент России Владимир Путин признал, что некоторые работы по нацпроектам и другим программам, возможно, не удастся выполнить в 2020 году, они будут отложены. При этом глава государства подчеркнул, что высвобождающиеся средства следует использовать там, где они нужнее всего.

"Порядок финансирования находится на утверждении. На сегодняшний день корректировка финансирования не планируется", - ответили в пресс-службе на вопрос, будет ли из-за пандемии коронавируса скорректировано финансирование по индивидуальным программам развития отстающих регионов в 2020 году.

В прошлом году были определены десять регионов России с невысокими экономическими показателями, каждому из которых в правительстве назначен куратор. Это Республика Алтай, Карелия, Тува, Адыгея, Марий Эл, Калмыкия, Чувашия, Курганская, Псковская области, Алтайский край. На развитие десяти отстающих регионов до 2024 года из федерального бюджета направят 50 млрд рублей.

Для каждого из этих субъектов разработана индивидуальная программа социально-экономического развития. В случае успешного выполнения программ регионы смогут получить дополнительную поддержку на аналогичную сумму - еще по 5 миллиардов рублей.