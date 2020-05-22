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Пандемия коронавируса нового типа

Авиасообщение между Ярославлем и Симферополем возобновится 19 июня

Перелеты будет осуществлять авиакомпания Nordwind Airlines

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение между Ярославлем и Симферополем возобновится 19 июня. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области в пятницу.

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"С 19 июня начинается авиасообщение по маршруту Симферополь - Ярославль - Симферополь. Рейсы - по средам и субботам. Пассажиров будет перевозить комфортабельный авиалайнер Embraer 190 на 110 мест. Билеты уже в продаже", - говорится в сообщении.

Летом также планируется возобновление авиасообщения между Ярославлем и Санкт-Петербургом, Краснодаром. Во вторник, 19 мая, возобновилось авиасообщение между Ярославлем и Казанью, перелеты осуществляет авиакомпания "ЮВТ Аэро".

В Ярославской области за сутки выявлено 103 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 2 309. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 444 человек, умерли 13.

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РоссияКрымЯрославская областьПандемия коронавируса нового типа
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