Эксперт: санаторно-курортная сфера и малый бизнес на Кавказе потребуют особой поддержки

ТАСС, 22 мая. Восстановление экономики Северного Кавказа после снятия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, должно включать в себя поддержку санаторно-курортной сферы, а также предприятий малого и среднего бизнеса в сфере торговли продовольственными товарами, ранее не включенных в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Такое мнение высказал ТАСС директор Северо-Кавказского института РАНХиГС Азамат Тлисов.

"В нынешних условиях значительные силы нужны для поддержки санаторно-курортного кластера, в частности, в Ставропольском крае, который сейчас испытывает существенные потери. Для того чтобы обеспечить сохранение коллективов, требуются значительные ресурсы. И в этой части необходимо продумать комплекс мероприятий, возможно, даже по пересмотру налоговых отчислений и возврату НДФЛ для тех, кто отправляется на российские курорты, чтобы восстановить здоровье", - сказал Тлисов, добавив, что такая мера поможет не только поддержать отрасль, но и частично решить вопрос восстановления здоровья россиян после пандемии.

Он отметил, что сфера туризма и санаторно-курортное направление, в частности, оказались в числе отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. "Многие санаторно-курортные учреждения либо находились на карантине, либо использовались как обсерваторы, сейчас сезон санаторно-курортного лечения открывается со значительным опозданием. Без поддержки все это будет иметь крайне негативные последствия как для самой отрасли, так и для специалистов, которые в ней задействованы", - пояснил собеседник агентства.

При этом он уточнил, что кроме шагов по налоговому регулированию, санаторно-курортная сфера в настоящее время нуждается в прямой финансовой поддержке.

"Безусловно, формы прямой поддержки были бы наиболее предпочтительными с точки зрения оперативности их применения. И здесь очень важно не уйти в различные бюрократические процедуры, из-за которых фактическое получение помощи конкретными предприятиями становится настолько длительным, что время, в которое бизнес способен оставаться "на плаву", может быть упущено", - добавил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики, разработанный совместно с региональными властями и представителями бизнес-сообществ. В Минэкономразвития сообщили, что план будет рассчитан на 2020 и 2021 годы.

Расширить перечень пострадавших

Кроме того, по его мнению, необходимо включить в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, предприятия малого и среднего бизнеса, которые занимаются реализацией продовольственных товаров.

"Для поддержки малого бизнеса был принят достаточно широкий комплекс мер. Но перечень наиболее пострадавших отраслей, к сожалению, не учитывает масштабы сложностей для малого бизнеса Северного Кавказа. Первоначально в него не были включены предприятия, которые занимаются продажей продовольственных товаров, но сейчас они сталкиваются с значительным снижением спроса, и понятно, что их восстановление потребует времени. Подобное восстановление без серьезной финансовой помощи может иметь опасно долгие сроки, ряд компаний и предприятий просто не справятся со спадом и будут вынуждены прекратить деятельность", - сказал Тлисов.

Он напомнил, что именно малый и средний бизнес обеспечивает занятость существенной доли населения Северного Кавказа, поэтому сохранение рабочих мест в этой сфере - важнейший вопрос социальной стабильности.

"Поэтому в этой части необходимо продумать комплекс мер либо по субсидированию, либо безвозмездным или субсидируемым кредитам для того, чтобы малый бизнес мог сделать необходимый старт с фактически нулевой динамикой продаж. Для Северного Кавказа, как и для большинства небольших регионов, это будет важным инструментом поддержки", - заключил эксперт.