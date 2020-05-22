Украина вводит антидемпинговые пошлины на импорт спичек из России и Белоруссии

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Украина вводит пошлину на импорт спичек из России и Белоруссии. Об этом сообщило в пятницу Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на решение Межведомственной комиссии по международной торговле.

"По результатам проведения антидемпингового расследования относительно импорта на Украину спичек происхождением из Республики Беларусь и Российской Федерации установлены ставки антидемпинговой пошлины для Беларуси в размере 21,32%, для РФ - в размере 45,79%", - сказано в сообщении.

В ведомстве не уточнили дату, с которой начнут действовать новые ставки пошлины на указанный товар.

В соответствии с законом "О внешнеэкономической деятельности" Межведомственная комиссия по международной торговле является оперативным органом государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. В состав комиссии входят представители органов исполнительной власти Украины.