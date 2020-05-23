Инвесторы ТОР "Столица Арктики" начали перерегистрацию в Федеральной адресной системе

МУРМАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Территория опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики", созданная в Мурманской области, теперь официально зарегистрирована в Федеральной адресной системе. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства Мурманской области.

"Территория опережающего развития "Столица Арктики" официально зарегистрирована в Федеральной адресной системе. Она расположена в сельском поселении Междуречье Кольского района Мурманской области. Регистрация в границах ТОР - обязательное условие для получения статуса резидента. Проекты якорных резидентов расположены в границах новых ранее незастроенных участков. Инвесторы уже начали процедуры по перерегистрации юридических лиц по новому адресу", - говорится в сообщении.

По информации правительства, общий объем инвестиций в регион составит более 125 млрд рублей, совокупные поступления в региональный бюджет до 2035 года - 42,2 млрд рублей. С появлением ТОР в Мурманской области удастся создать не менее 1,5 тыс. новых рабочих мест.

В пресс-службе уточнили, что на сегодняшний день в ТОР входят четыре якорных инвестора: ООО "НОВАТЭК-Мурманск", ООО "Морской торговый порт "Лавна", ООО "Морской терминал ТУЛОМА" и АО "Корпорация развития Мурманской области". При этом правительство работает на расширением списка инвесторов.

Для резидентов ТОР действует комплекс налоговых преференций. Так, снижен общий размер страховых взносов с 30% до 7,6% на 10 лет, обнулен федеральный налог на прибыль на пять лет, региональная часть снижена до 5% в первые пять лет, в последующие пять лет - до 10%, также на три года обнулен налог на землю и на пять лет - налог на имущество. Помимо этого, резидентам предоставляются неналоговые льготы. Среди них предоставление земельных участков в аренду без торгов, проведение плановых проверок сокращено до 15 дней, а внеплановых - до пяти дней, действует особый порядок градостроительного регламента и другие.