СМИ: продажи товаров для помощи малоимущим с апреля на Хайнане превысили $1,7 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 23 мая. /ТАСС/. Объем реализации товаров по программе регионального общественного движения с целью оказания поддержки малоимущим аграрным хозяйствам в южнокитайской провинции Хайнань с апреля превысил 12,7 млн юаней (свыше $1,7 млн). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, для стимулирования продаж сельхозпродукции, выставленной на продажу местными производителями, власти создали специальный рынок с 24 павильонами, где порядка 30 компаний-посредников и кооперативов занимаются сбытом фруктов, риса, растительного масла и другой продукции. В общей сложности вниманию потребителей представлено 180 продуктов.

"Мы поддерживаем контакты с другими провинциями Китая и при осуществлении продаж стараемся активизировать межрегиональное взаимодействие", - рассказал журналистам заместитель генерального директора государственной компании электронной коммерции "Хайгун лэнун" Юй Хай. Он уточнил, что на текущий момент предпринимаются усилия для продвижения сотрудничества с Хубэем, где несколько месяцев назад был выявлен первый очаг эпидемии нового коронавируса, а также с Синьцзян-Уйгурским и Нинься-Хуэйским автономными районами (северо-запад КНР).

Как сообщили местные власти, благодаря этой акции продажи сельхозпродукции за один час могут превышать 200 тыс. юаней (более $28 тыс. по текущему курсу). В качестве поощрительного жеста несколько сотрудников управления коммерции Хайнаня недавно приобрели сельхозтовары, реализуемые с целью повышения благосостояния аграриев, на сумму 12 тыс. юаней (порядка $1,6 тыс.).

"Мы не только помогаем сбывать сельскохозяйственную продукцию по программе ликвидации бедности, но и способствуем выходу товаров крестьянских хозяйств на рынки, которые находятся за пределами Хайнаня", - уточнил Юй Хай.

29 февраля хайнаньская администрация объявила о выполнении задачи по полной ликвидации бедности на территории провинции. Региональное руководство заявило, что "не намерено останавливаться на достигнутом и продолжит проводить политику по равномерному повышению благосостояния местных жителей". На острове по-прежнему имеется прослойка населения, которой требуется поддержка государства для сокращения заметного разрыва в доходах с остальными гражданами.