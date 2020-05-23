В Совфеде предлагают год не лишать управляющие компании лицензий из-за долгов по ЖКУ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сенаторы предлагают из-за ситуации с коронавирусом в течение года не лишать управляющие компании лицензий на обслуживание многоквартирных домов из-за накопившейся задолженности за коммунальные услуги. Соответствующее предложение содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

"Предотвратить массовое лишение управляющих компаний права на управление многоквартирными домами из-за наличия задолженности за коммунальные услуги и ресурсы, в том числе по инициативе ресурсоснабжающих организаций", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Обратиться в правительство РФ с предложением принять соответствующее постановление о приостановлении сроком на один год действия нормы положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами - нарушение лицензионного требования в части наличия у лицензиата признанной им или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей организацией", - подчеркивается в инициативе.

Сенаторы приводят данные ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс", согласно которым в сфере ЖКХ в настоящее время складывается сложная ситуация в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, возникают проблемы с оплатой жилищных и коммунальных услуг населением и юридическими лицами.

"По расчетам ассоциации, величина собираемости платы за коммунальные услуги в апреле 2020 года - не более 30% от объема начислений. В этой связи возникает риск утраты права (лицензии) на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами", - отмечается в документе.

В начале апреля правительство РФ приняло решение до конца года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере.