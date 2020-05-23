Кабмин одобрил выделение Минпромторгу средств для сокращения последствий пандемии

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило выделение в текущем году Минпромторгу бюджетных ассигнований на сокращение последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованных в субботу на сайте кабмина решениях, принятых на заседании 21 мая.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Кроме того, принятие проекта этого документа позволит "обеспечить достижение целевых показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", а также будет содействовать стимулированию спроса на продукцию автомобильной отрасли".