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Пандемия коронавируса нового типа

Кабмин одобрил выделение Минпромторгу средств для сокращения последствий пандемии

Принятие соответствующего проекта распоряжения позволит обеспечить достижение целевых показателей госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило выделение в текущем году Минпромторгу бюджетных ассигнований на сокращение последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованных в субботу на сайте кабмина решениях, принятых на заседании 21 мая.

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"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Кроме того, принятие проекта этого документа позволит "обеспечить достижение целевых показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", а также будет содействовать стимулированию спроса на продукцию автомобильной отрасли".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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