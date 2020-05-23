Кабмин одобрил выделение Минпромторгу средств для сокращения последствий пандемии

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило выделение в текущем году Минпромторгу бюджетных ассигнований на сокращение последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованных в субботу на сайте кабмина решениях, принятых на заседании 21 мая.