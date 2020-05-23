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Путин поручил проработать включение нефтесервиса в число системообразующих организаций

Речь идет о предприятиях с выручкой более 1 млрд рублей в год

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос включения в перечень системообразующих организаций нефтесервисных предприятий с выручкой более 1 млрд рублей в год. Об этом говорится в опубликованном в субботу на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития энергетики, состоявшегося 29 апреля.

"Проработать вопросы и при необходимости принять решения, касающиеся включения в перечень системообразующих организаций нефтесервисных предприятий с выручкой более 1 млрд рублей в год", - говорится в документе.

Проработать вопрос поручено в срок до 15 июня.

Ранее правительство РФ утвердило перечень мер поддержки системообразующих предприятий и правила их предоставления.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что его ведомство подготовило предложения по поддержке нефтесервисных компаний в условиях сокращения добычи нефти. Новак отмечал, что падение заказов для нефтесервиса может составить до 30-40%, в некоторых случаях больше.

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