Путин поручил повысить платежную дисциплину потребителей электроэнергии и газа

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил полномочным представителям в федеральных округах и первому вице-премьеру Андрею Белоусову принять меры по повышению платежной дисциплины потребителей электрической, тепловой энергии и газа, финансируемых за счет средств федерального бюджета, субъектов России и муниципальных бюджетов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития энергетики, состоявшегося 29 апреля 2020 года, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

"Принять меры по повышению платежной дисциплины в части, касающейся оплаты в полном объеме потребленной электрической энергии, тепловой энергии и газа потребителями", - сказано в документе.

Белоусов должен представить доклад о выполненной работе до 10 августа 2020 года, полпреды - до 31 декабря 2020 года.