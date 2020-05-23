СМИ: замминистра нефти Ирана назначен и.о. представителя страны при ОПЕК

ТАСС, 23 мая. Заместитель министра нефти Ирана по международным делам и торговле Амир Хоссейн Заманиния назначен исполняющим обязанности представителя исламской республики при Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщило в субботу агентство Клуб молодых журналистов.

"Любому, кто займет место [предыдущего представителя Ирана в ОПЕК] Хосейна Каземпура Ардебили, понадобится время, чтобы работать так же эффективно, как и он <...> Но у Ирана есть хорошие эксперты", - приводит агентство слова Заманинии. Замминистра добавил, что в настоящий момент руководство страны "продолжает поиски подходящей кандидатуры, которая займет место постоянного представителя" Ирана в ОПЕК.

Как уточняет агентство, Заманиния ранее был послом страны в Малайзии, а также входил в команду переговорщиков, которые занимаются вопросом иранской ядерной программы, при бывшем президенте Ирана Мохаммаде Хатами (с 1997 по 2005 год) и нынешнем главе государства Хасане Роухани.

16 мая агентство IRNA сообщило о смерти представителя Ирана при ОПЕК Хосейна Каземпура Ардебили. Он умер в возрасте 68 лет после того, как впал в кому из-за кровоизлияния в мозг.