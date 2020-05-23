Аграрии Ставрополья в этом году заложили 205 га новых плодовых питомников

СТАВРОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Аграрии провели закладку новых плодовых питомников на площади 205 га в Ставропольском крае весной 2020 года, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе краевого Минсельхоза.

"На Ставрополье весной 2020 года провели закладку плодопитомников на площади 205 га. Самым крупным питомником на юге России считается центр плодового питомниководства "Сады Ставрополья", - цитирует пресс-служба замминистра сельского хозяйства края Вячеслава Дридигера.

В Ставропольском крае в настоящее время работают около 10 питомников. В них выращивают саженцы для виноградников, садов и производства ягод. Посадочный материал плодовых культур производят три крупных и несколько малых хозяйств края, они выращивают до 3 млн саженцев в год.

В краевом Минсельхозе сообщали, что в регионе по итогам 2018 года насчитывалось 98,2 га плодовых питомников. В 2019 году эти площади удвоились за счет расширения проекта "Сады Ставрополья", который производит безвирусный посадочный материал деревьев черешни, вишни, сливы, яблони, груши.

Ранее на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности президент России Владимир Путин назвал садоводство в числе направлений, которые необходимо развивать в отечественном агропромышленном комплексе.