Московский портал поставщиков признан лучшей российской разработкой для поддержки бизнеса

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Столичный портал поставщиков занял первое место в номинации "Поддержка бизнеса и развитие экспорта" на всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

"Москва вошла в число двенадцати победителей благодаря проекту Портал поставщиков, который был отобран жюри из 150 номинантов и утвержден попечительским советом конкурса как лучшее решение для поддержки бизнеса. Свои голоса порталу отдали 9 тыс. человек. Эксперты отметили вклад проекта в повышение прозрачности закупок и улучшение предпринимательского климата", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что на данный момент на сайте закупок ежедневно заключается более 1 тыс. контрактов, а количество представленных товаров превысило 500 тыс. единиц. Оперативность совершения сделок - одно из главных преимуществ портала.

"Портал поставщиков - это полноценный маркетплейс с электронным каталогом, понятным интерфейсом и удобной навигацией. Функционал портала охватывает практически все этапы закупки: от размещения информации о продукции до электронного контракта. Благодаря постоянному совершенствованию системы закупочный процесс стал более эффективным", - цитируются в сообщении слова руководителя столичного департамента инновационных технологий Эдуарда Лысенко.

Наряду с Москвой регионами-победителями конкурса стали 10 субъектов РФ. Все победившие в конкурсе практики, в том числе московский опыт, будут размещены на "Смартеке" - цифровой платформе по обмену лучшими практиками регионов по социально-экономическому развитию - и также будут рекомендованы для внедрения в других субъектах РФ.