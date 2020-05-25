Опрос: более 70% юристов в РФ поддержали замену лишения свободы для бизнесменов штрафами

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Свыше 70% из 279 опрошенных в России адвокатов, прокуроров, правозащитников и ученых-юристов заявили о поддержке замены наказания в виде лишения свободы за экономические преступления штрафами. Об этом говорится в материалах опроса службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны (ФСО) России, который вошел в приложение к докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.

"73,8% экспертов поддерживают замену наказания в виде лишения свободы за экономические преступления штрафами", - отмечается в данных опроса, проведенного в феврале текущего года. Еще 8,2% специалистов выступили против подобной инициативы, а 13,3% респондентов заявили, что скорее не поддерживают такую замену наказания. Оставшиеся 4,7% опрошенных затруднились с ответом.

Почти половина экспертов (47,3 %) считают неоправданным применение меры пресечения в виде заключения под стражу по экономическим статьям УК РФ. Другие 43,7% назвали такую меру оправданной в исключительных случаях, еще 7,2% полностью ее одобряют. Оставшиеся 1,8% затруднились ответить.

Также, согласно опросу, более половины экспертов (61,3%) полагают, что российская система уголовного преследования готова к более широкому применению залога вместо домашнего ареста и содержания под стражей. Другие 27,6% отметили, что система не готова; 11,1% не смогли дать ответ на этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Титов представит Путину ежегодный доклад о проблемах российской экономики, дата представления документа пока не уточняется.