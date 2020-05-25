Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска бизнес-партнеров

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска партнеров на платформе i.moscow. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, функционал платформы все время улучшается, чтобы участники кластера могли оперативно найти необходимые инструменты для развития и решения своих задач.

Она добавила, что к Московскому инновационному кластеру присоединились уже более 2,5 тыс. организаций - стартапы, корпорации, промышленные предприятия, образовательные и научные учреждения. Им доступно более 200 мер поддержки, а также целый набор полезных в работе цифровых инструментов и сервисов, в том числе поиск новых партнеров, клиентов и инвесторов. Например, крупным компаниям, заинтересованным в проведении исследований, поиск поможет подобрать научную организацию, а малым и средним предприятиям - подходящих партнеров в интересующей сфере.

В разделе "Меры поддержки" пользователям доступен навигатор, благодаря которому формируется перечень релевантных результатов. Для этого нужно ответить на три простых вопроса. В дальнейшем на платформе Московского инновационного кластера появится возможность получения уведомлений об изменениях в данном разделе. Также в личном кабинете участника в интерактивном календаре будут отображаться сроки начала и окончания приема заявок на меры поддержки.

Московский инновационный кластер - это проект для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, предприятиями малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Работу кластера курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.