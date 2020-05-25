"Транснефть" и Mail.ru Group начали сотрудничество в области цифровизации

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Транснефть - Технологии" ("дочка" "Транснефти") и Mail.ru Group подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки стратегических цифровых решений, которые помогут автоматизировать рутинные операции и повысить эффективность работы персонала, говорится в сообщении нефтетранспортной компании.

В рамках меморандума компании договорились о стратегическом партнерстве в области цифровизации, продвижении продуктов и услуг обеих сторон, а также о повышении информированности пользователей этих услуг. В разработке цифровых решений будут применяться технологии интеграции данных, машинного обучения, облачного хранения и другие. При создании проектов Mail.ru Group задействует накопленный опыт разработки пользовательских и B2B-сервисов.

"Перед "Транснефть - Технологии" в настоящее время стоят масштабные задачи по повышению эффективности, по поиску и реализации преимуществ современных технологий. Это, в свою очередь, определяет актуальность использования синергетических эффектов при создании стратегических партнерств в высокотехнологичных областях. Я уверен, что в кооперации с Mail.ru Group мы сумеем открыть новые горизонты для качественного преобразования IТ-решений, следуя современным тенденциям цифровизации", - подчеркнул гендиректор "Транснефть - Технологии" Андрей Трусов.

"В условиях ограничений, в которых бизнес оказался сегодня из-за карантинных мер, цифровизация выходит на первый план. В сегодняшних условиях это не только конкурентное преимущество, но и необходимость. Mail.ru Group обладает обширной экспертизой в области цифровой трансформации бизнес-процессов, и вместе с коллегами из "Транснефть - Технологии" мы сможем реализовать эти проекты быстро, масштабно, как того требует ситуация", - прокомментировал управляющий директор "Mail.ru Цифровые технологии" Павел Гонтарев.