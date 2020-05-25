В России 16% экономических преступлений приходится на предпринимателей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Шестнадцать процентов преступлений экономической направленности, регистрируемых в России, приходится на предпринимателей или каждое шестое. Об этом свидетельствуют данные правовой статистики, которую привели ТАСС в Генпрокуратуре, отвечая на запрос агентства.

Из 104 тыс. 927 зарегистрированных в России в 2019 году преступлений экономической направленности (по сравнению с 2018 годом их стало меньше на 4,1%) 16 тыс. 756 были совершены субъектами предпринимательской деятельности (на 1,3% больше, чем в 2018 году). Половину из них (8 004) составили мошенничества (ст. 159 УК РФ) или 3,7% среди всех выявленных за год преступлений, предусмотренных этой статьей. Лишь 427 мошенничеств были сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Кроме того, на долю предпринимателей пришлось 201 мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ), 32 факта мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ), 24 мошенничества в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ).

Самыми "предпринимательскими", согласно данным статистики, являются статьи о налоговых преступлениях (ст. 198-199.2 УК РФ) - по ним на предпринимателей приходится 79,5% всех выявленных преступлений (2 045 за год). Следом идут статьи о присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ) - 691 преступление, инкриминируемое субъектам предпринимательства, незаконное использование товарных знаков (ст. 180 УК РФ) - 277 преступлений, нарушение валютного законодательства (ст. 193, 193.1 УК РФ) - 259, злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) - 156 преступлений, незаконное создание юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) - 153, производство, приобретение или сбыт товаров без маркировки (ст. 171.1 УК РФ) - 152 и легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления (ст. 174.1 УК РФ) - 151 или почти каждое пятое из преступлений по этой статье.

Экономические преступления, совершенные субъектами предпринимательской деятельности, составляют 0,8% в общем объеме преступности за год. По данным Генпрокуратуры, за 2019 год под стражей содержались 368 участников предпринимательской деятельности, привлеченных к уголовной ответственности за преступления экономической направленности.