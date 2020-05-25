Сбербанк одобрил более 200 заявок от предпринимателей СКФО на зарплатные кредиты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Заявки на беспроцентные кредиты на выплату заработной платы в период пандемии коронавируса в Сбербанк поданы от 613 предпринимателей из регионов Северного Кавказа, уже одобрено 219 заявок на общую сумму 480 млн рублей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

"По кредиту по госпрограмме на выдачу зарплат под 0% с начала ее старта в Юго-Западный банк Сбербанка поступило почти 2 500 заявок на общую сумму более 4 млрд рублей, из которых уже одобрено свыше 1 000 заявок на сумму 2 млрд рублей. При этом в регионах СКФО поступило 613 обращений на 980 млн рублей, одобрено 219 заявок на общую сумму 480 млн рублей", - сказал представитель банка, уточнив, что наибольшее количество заявок на Северном Кавказе - 432 - поступило из Ставропольского края.

В пресс-службе банка уточнили, что почти половина всех заявок на предоставление беспроцентных кредитов для выплаты заработной платы сотрудникам приходится на индивидуальных предпринимателей.

"Отказы по этой программе, а также по программам кредитных каникул возможны, в случае если ситуация клиента не соответствует условиям закона. <…> Одно из ключевых условий программы - это соответствие ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности - прим. ТАСС) компании и принадлежность к списку пострадавших отраслей. <…> Еще одно условие: заемщик обязан сохранять не менее 80% численности работников на срок кредитования, и это важный элемент социального обязательства заемщика", - пояснил представитель банка.

Он также добавил, что на ближайшее время Сбербанк запланировал первые пилотные сделки по новым целевым кредитам на выплату заработной платы под 2% годовых компаниям всех сегментов из пострадавших отраслей. Массовый запуск этой программы намечен на 1 июня.