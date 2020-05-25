Национальная финансовая ассоциация передаст ЦБ РФ функции администрирования ставки RUONIA

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Национальная финансовая ассоциация (СРО НФА) передает администрирование рублевой ставки RUONIA Банку России, сообщили ТАСС в пресс-службе саморегулируемой организации со ссылкой на президента ассоциации Василия Заблоцкого.

"Банк России и саморегулируемая организация "Национальная финансовая ассоциация" подписали соглашение о новом порядке администрирования RUONIA. Целью заключения соглашения является обеспечение соответствия RUONIA требованиям европейского регулирования финансовых индикаторов (EU Benchmark Regulation, EU BMR), путем передачи функций администрирования от СРО НФА Банку России", - сказал Заблоцкий.

Это позволит сохранить возможность использования индикатора европейскими контрагентами с минимальными издержками для администратора и российских пользователей, добавил он.

Выполнение центральными банками функций администраторов безрисковых процентных индикаторов в национальных валютах является глобальной тенденцией, характерной для большинства развитых финансовых рынков. В частности, за администрирование эталонных процентных индикаторов отвечают ФРС США, Европейский центральный банк, Банк Японии, Резервный банк Австралии и др.

Для контроля за выполнением международных требований в Банке России будет организован комитет по наблюдению за RUONIA с участием представителей СРО НФА. Роль пользовательского комитета RUONIA будет выполнять экспертный совет СРО НФА по индикаторам и ставкам, в задачи которого будет входить анализ методики и состава банков - участников RUONIA на соответствие текущим рыночным условиям. Аналогичную модель двух комитетов при администрировании эталонных процентных индикаторов используют Банк Англии и Банк Канады.

Банк России с получением функций администратора RUONIA будет отвечать за утверждение методики, сбор данных, расчет и публикацию процентной ставки, в то время как СРО НФА станет готовить заключения на предложения по изменению методики и состава банков - участников RUONIA, вести мониторинг качества индикатора и критических ситуаций, а также рассматривать жалобы и обращения пользователей RUONIA. СРО НФА остается владельцем товарного знака RUONIA и продолжит публиковать индикатор на сайте www.ruonia.ru и на сайте Банка России в соответствии со стандартной процедурой.

О ставке RUONIA

RUONIA (Ruble OverNight Index Average) - это индикативная взвешенная ставка, под которую банки выдают друг другу рублевые кредиты или берут депозиты на ночь. Ставку начали рассчитывать в июле 2010 года,

СРО НФА приняла методику расчета этого индикатора, а также предложила список первых банков, на основании операции которых производился расчет.

Ставка также используется в мониторинге эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России и является эталонной процентной ставкой рублевого денежного рынка. К RUONIA привязано ценообразование по облигациям федерального займа, корпоративным кредитам и облигациям и деривативам.