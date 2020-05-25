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Пандемия коронавируса нового типа

Мишустин: госучреждения из пострадавших отраслей смогут тратить субсидии на зарплаты

Такая мера коснется периода вынужденных нерабочих дней
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее государственным учреждениям из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей тратить выделяемые на исполнение госзаданий субсидии на выплату зарплат и другие первоочередные нужды. Мера коснется периода вынужденных нерабочих дней. Об этом глава правительства сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами.

"В условиях распространения новой коронавирусной инфекции многим организациям пришлось приостановить свою деятельность, в том числе различным федеральным государственным учреждениям из наиболее пострадавших отраслей. В них трудятся десятки тысяч людей, важно оказать им поддержку. В период вынужденных нерабочих дней такие учреждения смогут направить субсидии, которые получают для выполнения государственного задания, на различные обязательные выплаты", - сказал Мишустин.

Премьер пояснил, что речь идет о заработной плате, а также расходах на налоги, сборы, страховые взносы, оплату коммунальных услуг и содержание имущества. "Причем такая возможность будем предоставлена вне зависимости от объема выполненных работ по государственному заданию", - пояснил он. "В результате государственные учреждения из наиболее пострадавших отраслей смогут обеспечить своим сотрудникам стабильный доход в это непростое время. Соответствующее распоряжение подписано", - сообщил Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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