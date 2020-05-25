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Мишустин: выплаты надбавок медикам за май идут активно, кабмин это контролирует

По словам премьер-министра, сигналы, которые поступают от медиков через сервис на портале государственных услуг, отрабатываются
' ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Выплаты президентских надбавок медикам за май идут активно, правительство контролирует этот процесс. Об этом в понедельник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением эпидемии.

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"Мы видим положительную динамику, активно идут выплаты за май, правительство контролирует этот вопрос, чтобы президентские выплаты в полном объеме дошли до всех, кому они положены", - сказал глава кабмина, напомнив, что речь идет о врачах и другом медицинском персонале, а также водителях скорой помощи. "Все оставшиеся сигналы, которые поступают от медиков через сервис на портале государственных услуг, отрабатываются", - добавил Мишустин.

Дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, были введены по поручению президента РФ Владимира Путина. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи полагается по 25 тыс. рублей в месяц.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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