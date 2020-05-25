Аукцион репо на один месяц, проведенный 25 мая, признан несостоявшимся

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Аукцион репо на срок один месяц, проведенный 25 мая, признан несостоявшимся ввиду отсутствия необходимого количества заявок, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Аукцион репо Банка России на срок один месяц, проведенный 25 мая 2020 года, признан несостоявшимся ввиду отсутствия необходимого количества заявок. Такой результат не является для Банка России неожиданным. Он подтверждает, что текущий уровень ликвидности российского банковского сектора является достаточным", - указывает ЦБ.

По данным регулятора, с середины мая динамика факторов, влияющих на ликвидность, постепенно нормализуется, способствуя более равномерному распределению ликвидности в банковском секторе и большей предсказуемости ее изменений для отдельных кредитных организаций.

"Банк России продолжит проведение долгосрочных аукционов репо в соответствии с графиком, допуская возможность усиления неравномерности распределения ликвидности в банковской системе при сохранении общего структурного профицита", - указано в сообщении ЦБ.

По мнению Банка России, в текущих условиях этот инструмент дает участникам рынка дополнительную уверенность в возможности получения ликвидности, если она понадобится, позволит кредитным организациям более гибко управлять срочной структурой своих пассивов, сохраняя возможности для реструктуризации текущих ссуд и выдачи новых долгосрочных кредитов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор планирует ввести более длительные по срокам операции репо для всех банков - на один месяц и один год. Первые аукционы годового репо пройдут в июне.