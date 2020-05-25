Краснодарский край получит почти 7 млрд рублей на поддержку экономики в условиях пандемии

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Краснодарский край, где из-за пандемии коронавируса произошло снижение налоговых поступлений в бюджет региона, получит 6,8 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку экономики, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Ранее правительством РФ было принято решение о поддержке 56 субъектов страны, на эти цели направлено 100 млрд рублей, средства должны компенсировать снижение бюджетных доходов регионов.

"На поддержку экономики Кубань получит 6,8 млрд рублей. Размер определялся с учетом первоочередных расходов краевого бюджета. Такая поддержка поможет сбалансировать бюджет региона в условиях экономических ограничений, связанных с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на середину мая в регионе объем налоговых и неналоговых доходов бюджета сократился на 13% по сравнению с тем же отчетным периодом 2019 года. Специалисты прогнозируют, что доходы консолидированного бюджета края из-за последствий пандемии в текущем году снизятся на 30 млрд рублей от ранее запланированной суммы. В регионе на 5,9 млрд рублей снизились поступления по налогу на прибыль, на 2,8 млрд рублей - по налогу на имущество организаций, на 2 млрд рублей - НДФЛ.

"В условиях действия ограничений, снижения деловой активности хозяйствующих субъектов, а также переноса сроков уплаты налоговых и неналоговых доходов поступления снизились на 14,2 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася.

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. Карантин продлен до 6 июня. С 28 марта курорты Кубани приостановили работу, прибывающих на Кубань из других регионов граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию. При этом с 23 мая в крае начали действовать послабления режима: открылись предприятия строительной отрасли и смежные с ними, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны, автомойки, магазины стройматериалов, объекты торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв. метров.