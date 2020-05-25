Власти Чувашии компенсируют выпадающие доходы муниципалитетам республики

ЧЕБОКСАРЫ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Чувашии направят более 85 млн рублей на компенсацию выпадающих доходов в 13 муниципалитетах республики, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Минфином России регионам компенсируется порядка 35% от плановой цифры или около половины от объемов фактического снижения доходов. Однако в Чувашии по решению врио главы региона Олега Николаева муниципальным образованиям будет возмещено 75% их выпадающих доходов", - говорится в сообщении.

Чувашия вошла в число 56 субъектов РФ, бюджетам которых распределены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ на 2020 год. В целом между регионами распределены 100 млрд рублей, компенсирующих снижение доходов бюджетов, из которых Чувашия получит 272 млн рублей на сбалансированность бюджета.