Открытые после продажи жилья банковские счета будут страховаться на сумму до 10 млн руб.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Крупные счета граждан в банках, полученные после продажи жилья, вступления в наследство и по другим причинам, будут страховаться на сумму до 10 млн руб. первые 3 месяца, говорится в сообщении пресс-службы Агентства по страхованию вкладов (АСВ), разъясняющем подписанный в понедельник закон.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон (№ 163-ФЗ) о распространении системы страхования вкладов на некоммерческие организации, увеличении размера страхового возмещения в ряде случаев и праве АСВ задним числом снижать взносы в Фонд обязательного страхования вкладов. Документ вступит в силу с 1 октября.

"Физические лица, у которых на момент наступления страхового случая на счету оказались временно высокие остатки средств, полученные от продажи жилья, в качестве наследства, социальных выплат, субсидий, а также во исполнение решений суда и прочего, смогут получить страховое возмещение с увеличенным лимитом. По таким вкладам в течение 3 месяцев с момента поступления денежных средств на счет будет действовать лимит страхового возмещения в размере до 10 млн рублей в совокупности", - говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Также в соответствии с законом, расширен список компаний, средства которых будут страховаться на сумму до 1,4 млн руб. В него вошли потребительские кооперативы (за исключением небанковских финансовых организаций), товарищества собственников недвижимости, религиозные организации, благотворительные фонды, организации из реестра исполнителей общественно полезных услуг.

Кроме того, на сумму до 10 млн рублей будут страховаться специальные счета, предназначенных для формирования средств капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.