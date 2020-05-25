Эксперты: рынок акций РФ может продолжить рост на фоне стабильности нефтяных цен

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Российский рынок акций, поддерживаемый динамикой нефтяных фьючерсов и западных площадок, в понедельник демонстрирует умеренный рост. Шансы продолжения восходящей динамики в течение недели велики, если негативных новостей, связанных с торговой войной США и КНР, а также с распространением коронавируса, не последует, полагают отпрошенные ТАСС эксперты.

Торги на российском рынке акций в понедельник начались в умеренно-позитивном ключе. Индексы Мосбиржи и РТС на Московской бирже по состоянию на 16:58 мск прибавляют 1,29-1,43% соответственно. По мнению экспертов, причиной служит подъем европейских биржевых индикаторов, а также стабильность котировок на нефтяные фьючерсы, которые держат рубежи вблизи $35. Драйверами рынка выступают акции электросетевых компаний, а основные нефтяные "фишки" российского рынка прибавляют 1-2%.

"Игроки продолжают отыгрывать данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым за неделю, завершившуюся 22 мая, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 21 единицу, до 237 штук. Показатель снижается десять недель подряд и достиг новых минимумов июля 2009 года", - пояснил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Корме того, позитива прибавляет и снижение прогноза ОПЕК нефтяного спроса в 2020 году на 2%, совместно с сокращением оценки производства нефти странами вне ОПЕК - на 3%.

"С точки зрения этой пересмотренной статистики, даже сохранение ОПЕК добычи на уровне первого квартала, когда она составляла 28,27 млн баррелей в сутки транслируется в формирование суммарного дефицита нефти по итогам третьего и четвертого квартала в 2,5 млн б/с. С учетом сделки ОПЕК оценочный дефицит нефти на рынке по итогам первого полугодия составляет более 10 млн б/с", - полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Александр Осин.

Помимо внешних факторов, рост в понедельник происходит за счет стремления инвесторов отыграть снижение котировок в пятницу, отметила аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В то же время, сегодня рынок РФ торгуется в условиях неполного набора внешних ориентиров - биржи Великобритании и США закрыты по случаю национальных праздников. В этой связи активность торговли несколько понижена, добавил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Прогнозы на неделю

Ход торгов продолжит зависеть от изменения нефтяных цен и характера общерыночных настроений, который, в свою очередь, могут определить новости по ситуации с COVID-19, степень напряженности по линии США - КНР, выходящие макроэкономические прогнозы и статистика, отметил Александр Бахтин.

По мнению экспертов "Газпромбанк - управление активами", восходящая динамика мировых и российского фондовых рынков может продолжиться на неделе. "Это связано с постепенным снятием карантинных ограничений в ведущих экономиках мира, восстановлением деловой активности, что будет приводить к улучшению макроэкономических показателей и росту цен на сырьевые товары", - пояснил аналитик компании Илья Купреев. В этой связи относительно более интересными выглядят акции циклических секторов, в том числе нефтегазового, металлургического и банковского, добавил он.

То, что российский рынок акций на этой неделе будет консолидироваться вблизи максимумов последних двух месяцев, считают и в "ВТБ мои инвестиции".

"Пауза в росте нефтяных котировок может продлиться до встречи ОПЕК+ в начале июня", - пояснил инвестиционный стратег компании Станислав Клещев.

Тем не менее, близость к многонедельным максимумам в краткосрочной перспективе несет опасность для российского, американского рынка и рубля, добавила Елена Кожухова. "Для закрепления выше рынки будут ждать подкрепляющих факторов - краткосрочные и среднесрочные настроения склоняются в сторону позитивных, но могут ухудшиться в случае негативных новостей", - пояснила она. Также в отдельных российских акциях может наблюдаться краткосрочная волатильность на фоне дивидендных отсечек, добавил Александр Бахтин.

В свою очередь к бумагам TCS, X5 Retail Group и ФСК ЕЭС может сохраняться повышенный интерес до среды, когда произойдет закрытие реестров для получения дивидендов за 2019 год, также отметила Кожухова.

Прогнозы по рублю и российским индексам

По оценкам "БКС Премьер", в ближайшие дни индекс Мосбиржи при сохранении относительно стабильной внешней конъюнктуры попытается протестировать цели в области 2780-2800 пунктов и к концу недели может сформироваться вблизи 2750-2780 пунктов. Если же в ближайшие дни произойдет ухудшение мировых настроений, возможна просадка индекса Мосбиржи к 2645 пунктам при сохранении основного восходящего тренда, добавили в ИК "Велес Капитал".

В "БКС Премьер" также ожидают сохранения курса рубля к доллару на уровне 72 руб. В ГК "Финам" полагают, что поддержка 70-70,6 руб., скорее всего, на какое-то время станет локальным пределом укрепления российской валюты.

"Помимо вышедших из комы цен на нефть, рубль продолжают поддерживать ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Российские и иностранные инвесторы в преддверии снижения ставки, которая уже в июне может быть урезана на 100 базисных пунктов, торопятся с покупками отечественного госдолга, что позитивным образом отражается на курсе рубля", - пояснил Сергей Дроздов.

Касательно цен на нефть, в "БКС Премьер" ожидают уровней в районе $35. В ГК "Финам" напомнили, что на прошлой неделе цена фьючерсного контракта Brent достигла сопротивления $37, от которого корректировалась к уровню $34. В случае пробоя вниз данного рубежа, следующая остановка может быть на отметках $31-32.