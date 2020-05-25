Минэнерго отмечает рост спроса на СПГ и снижение спроса на трубопроводный газ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ отмечает рост спроса на сжиженный природный газ и падение спроса на трубопроводный газ, при этом спотовые цены в Европе достигли рекордно низкой отметки. Об этом ТАСС сообщил источник в Минэнерго.

"Мы видим на СПГ рост спроса, а на трубопроводный газ его сокращение. В данный момент идет конкурентная борьба в низких ценовых диапазонах за поставки СПГ", - сказал он.

По его информации, спотовая цена на СПГ упала на 50%, а на внутреннем рынке поставки газа снизились на 10% или на 9 млрд кубометров в год.